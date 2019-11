Allerta Meteo, il Maltempo continua: Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE

Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, soprattutto in Campania e al Nord/Est, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Molti Sindaci stanno già valutando la scelta sulle Scuole Chiuse per domani: è nell’aria a Taranto, una delle città più colpite, ufficiale a Napoli dove la decisione del Sindaco De Magistris che ieri ha chiuso le scuole per oggi nonostante un allarme blando (giallo) sta facendo molto discutere, perchè stamattina non è successo nulla di grave e non c’era alcun motivo meteorologico per chiudere le scuole. I nubifragi colpiranno Napoli tra stasera e l’alba di domani.

In quest’articolo pubblicheremo l’elenco aggiornato in tempo reale delle scuole che domani saranno chiuse. Ricordiamo che già oggi sono rimaste chiuse in quasi tutto il Sud: a Napoli, Taranto, Lecce, Brindisi, Matera, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa e in molti altri comuni minori.

Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre:

Napoli

Intanto su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: