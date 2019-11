Allerta Meteo, ancora maltempo in molte regioni: scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO]

Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile.

Sono in molti i comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di seguito l’elenco aggiornato, diviso per Regione.

Piemonte

Novi Ligure (Alessandria)

(Alessandria) Serravalle Scrivia (Alessandria)

(Alessandria) Cassano Spinola (Alessandria)

(Alessandria) Gavi (Alessandria)

Liguria