Allerta Meteo e maltempo in Toscana: scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO]

Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa.

Il Centro Funzionale ha emesso un’allerta meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi compresi per i comuni attraversati dall’Arno (Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Vinci, Fucecchio), e la chiusura soltanto delle scuole superiori per tutti gli altri.