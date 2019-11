Allerta Meteo Marche: domani vento di burrasca e mare molto mosso

Raffiche di vento fresco e forte da sud est nelle Marche domenica 25 novembre, in particolare sulle zone costiere: raggiungeranno il grado di burrasca nell’Anconetano e nel Pesarese e di tempesta nella zona più a sud della regione in particolare nel tardo pomeriggio. Nel frattempo, sempre dal tardo pomeriggio di domenica, il mare sarà molto mosso nella zona nord delle Marche e agitato sul resto del litorale regionale. Lo rileva la Protezione civile regionale in un avviso di condizioni meteo avverse. Anche per lunedì 26, venti tesi da nord est ed est nord est in mattinata dal Pesarese all’Ascolano, in diminuzione nel corso della giornata; e mare molto mosso su tutta la costa per onde da est nord est.