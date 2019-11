Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria, nello Stretto i fenomeni più estremi nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo

Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto nei settori settentrionali dello Stretto, e le piogge saranno violente e abbondanti.

La situazione, però, migliorerà nella notte quando il tempo si calmerà. Anche i venti si attenueranno. E domani, Mercoledì 13 Novembre, tornerà a splendere il sole: sarà una giornata meravigliosa, senza vento e con temperature in sensibile aumento fino a +20°C nel primo pomeriggio. La quiete dopo la tempesta.

Una quiete che durerà a lungo. Anche Giovedì 14 e Venerdì 15, infatti, a Messina e Reggio Calabria splenderà il sole e farà caldo, con temperature massime di +20°C. Ancora incerta, invece, l’evoluzione per il weekend.

