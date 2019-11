Allerta Meteo: oggi giornata di forti piogge al Nord, allerta sul Levante genovese [MAPPA PIOGGE]

Puntualmente è giunta la nuova perturbazione atlantica attesa per oggi. Fronti perturbati si muovono dalla Francia meridionale, Provenza, verso dapprima il Nordovest italiano e poi gradualmente verso tutto il Nord, alta Toscana e, in giornata, corpi nuvolosi anche sulle aree tirreniche. A pilotarli, è una vasta depressione con perno sul Regno Unito. Già molte nubi e rovesci sin dalle ore notturne sul Piemonte centro-occidentale con accumuli diffusi tra 5/10/15 millimetri localmente fino a 20 nel Torinese; piogge, soprattutto dalla tarda notte e primo mattino, diffuse anche sulla Liguria, con i 10/16 mm su buona parte dei settori, e piogge dal primo mattino anche sulla Lombardia, con 5/10 mm frequenti, spesso tra 10/15 mm sulle aree nordoccidentali, specie Varesotto.

In queste ore mattutine, i fronti nuvolosi si sono spinti oramai fino all’Emilia-Romagna, soprattutto centro-settentrionale, e al Veneto, con precipitazioni anche intense, in questi minuti, in particolare tra Mantovano, Veronese e Vicentino.

Per il corso della giornata, le piogge interesseranno buona parte del Nord, ma ci saranno alcune aree dove esse potranno risultare più intense e continue. Nella mappa allegata abbiamo evidenziato in colore a scala di blu-fucsia, i settori dove potranno aversi gli accumuli maggiori. Si tratta essenzialmente di gran parte della Liguria, soprattutto delle aree centrali e orientali tra il Genovesato e La Spezia con 20/40 mm di pioggia in media, ma con punte tra 50 e 80 mm su area Genova Chiavari.

Allerta, in particolare su quest’ultimo settore, già pesantemente colpito dal maltempo di qualche giorno fa e dove questa nuova cospicua pioggia attesa potrebbe portare ulteriori criticità. Una media tra 20 e 40 millimetri è possibile anche su tutta l’area settentrionale della Toscana, segnatamente tra le province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Per quanto riguarda il resto del Nord, oltre alle province di Verona e Vicenza, con millimetri di una certa importanza, fino a 40, medesimi accumuli saranno possibili anche sui settori orientali del Friuli-Venezia Giulia. Qui il maltempo dovrebbe imperversare soprattutto dal pomeriggio, ma più intensamente in serata e fino alla notte con accumulo anche qui mediamente sui 20/40 mm, ma qualche punta anche verso i 50 mm sugli estremi confini sloveni.

Nubi e piogge irregolari riguarderanno anche diffusamente le aree tirreniche, dapprima, sin dal mattino, la Campania occidentale, localmente la Calabria tirrenica e la Sardegna. In giornata, nubi e piogge in intensificazione anche sulla Toscana centro-meridionale, sull’Umbria, sul Lazio, localmente con fenomeni moderati verso sera, ma accumuli non oltre 10/15 mm. Tempo migliore sul medio-basso Adriatico, sui settori ionici e sulla Sicilia; in gran parte asciutto, salvo qualche debole piovasco in serata, sul medio Adriatico e Nord Puglia.

Le temperature sono un po’ tutte sopra la media, dai +3 ai +5°C, con massime che potranno toccare nuovamente +20/22°C oggi sui settori insulari e ionici, +17/19°C diffusi altrove al Centro- Sud; valori mediamente tra +8 e +12°C al Nord, qualche punta anche verso i +13/+15°C su Emilia-Romagna.

