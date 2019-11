Allerta Meteo per Mercoledì 27 Novembre: nuova pesante ondata di maltempo, rischio nubifragi e allagamenti

Allerta Meteo – Dopo qualche giorno di tregua o all’insegna di fenomeni comunque attenuati e localizzati, ecco ripresentarsi un’altra pesante ondate di maltempo per le regioni settentrionali, ma in particolare, ancora una volta, per quelle di Nordovest. Un cavo depressionario, legato a una profonda depressione in prossimità del Regno Unito, si abbasserà di latitudine nelle prossime ore andando ad indirizzare un flusso perturbato atlantico verso le regioni settentrionali italiane. Le aree più esposte al nuovo maltempo saranno soprattutto quelle di Nordovest, in modo particolare la Liguria, l’alta Toscana, poi l’Est Piemonte, la Lombardia e il Nordest un po’ tutto.

Succederà poco o nulla fino alla mezzanotte prossima. Nel corso della notte, invece, i primi nuclei instabili di avanguardia, inizieranno ad abbordare proprio il Piemonte e la Liguria, portando primi rovesci irregolari via via in intensificazione sul Ponente ligure, Imperiese e anche sulla Liguria centrale, tra Genova e Chiavari. Attenzione a una forte fase di maltempo nel corso della mattinata di domani, mercoledì 27 novembre. Possenti cumulonembi a elevato sviluppo verticale si andranno formando sull’alto Tirreno interessando progressivamente da Ovest verso Est tutta la Liguria. I rovesci e temporali saranno particolarmente intensi con rain/rate, ossia velocità oraria della pioggia, spesso importante e superiore ai 40/50 mm orari, con esasperazioni per qualche minuto anche sui 100/200 mm orari.

La fase con maltempo più importante e con le precipitazioni più intense sulla Liguria è attesa dalle 10:00 del mattino, verso tutto il pomeriggio e fino alle prime ore serali, 19:00 circa. In 8/9 ore sono previsti accumuli fino a 100 mm sull’area del Levante Genovese, tra Chiavari e Sestri Levante, 50/80 mm diffusi su tutto il Genovesato, sul Centro Nord dello Spezzino, media tra 15 e 40 mm altrove in Liguria.

Attenzione su queste aree liguri, specie su quelle in cartina evidenziata in fucsia, per possibili criticità, rischio straripamenti corsi d’acqua minori e allagamenti, soprattutto in considerazione del fatto che appena pochi giorni fa molte di queste stesse aree sono state martoriate da altro pesante maltempo e con terreni, quindi, già saturi, poco ricettivi all’assorbimento di acqua, specie se questa precipita in quantità importante in unità di tempo ridotta.

Altra area sensibile per possibili precipitazioni forti e con rischio di locali criticità è la Toscana settentrionale, soprattutto la provincia centro-settentrionale di Lucca, anche il Centro Ovest Pistoiese, l’ intera provincia di Massa-Carrara. Su queste aree toscane sono previsti accumuli diffusamente tra 40 e 50 mm, localmente anche verso i 60 mm e lì dove le precipitazioni saranno particolarmente esasperate in unità orarie ridotte potranno verificarsi rischi di straripamenti corsi d’acqua minori o allagamenti lampo.

Ecco le precipitazioni attese per la mattinata di Mercoledì:

Maltempo atteso anche su buona parte della Lombardia dove, tuttavia, non sono previsti accumuli esasperati: mediamente si dovrebbe andare intorno ai 20/35 mm entro domani sera sulle aree centro-occidentali, soprattutto su Milano e hinterland, quantitativi minori altrove, mediamente sui 10/15 mm. Nubi e piogge diffuse anche sul resto del Nord, ma quantitativi più significativi sul Centro Sud del Veneto e sull’estremo Est Friuli-Venezia Giulia, anche qui intorno ai 15/20/25 mm, millimetri inferiori altrove. Dal pomeriggio, nubi e locali precipitazioni sparse andrebbero estendendosi anche a tutte le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria e anche alla Sardegna.

Piogge entro sera anche su tutti i settori appenninici e su buona parte del Centro, tuttavia sulle regioni centro-meridionali le precipitazioni dovrebbe essere più deboli e intermittenti con accumuli entro la mezzanotte tra qualche millimetro e fino a 7/8 mm, localmente, su Centro Sud Toscana, Nord Umbria e sul Sassarese, in Sardegna. Tempo migliore in Sicilia e sui settori ionici calabresi, qualche pioggia solo in serata su Centro Nord Puglia ed Est Lucania.

Ecco la mappa con le piogge attese nel pomeriggio/sera:

Le nevicate, in questa fase di maltempo, sono attese a quote elevate per via di una prevalenza di aria mite meridionale, mediamente non sotto i 1600/1700 m, ma sulle Alpi Lombarde, specie Retiche e Orobie, fino a 1400/1500 m al pomeriggio, qui con accumuli anche sui 20/25 cm di neve fresca oltre i 1500 m; da alcuni cm a 15 cm altrove, specie su Alpi marittime e Ovest Valle d’Aosta.

