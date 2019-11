Allerta Meteo Piemonte: criticità arancione per piogge, cresce il livello dei corsi d’acqua

Resta allerta arancione in Piemonte per le piogge intense che nelle ultime ore stanno interessando il Piemonte causando un incremento generalizzato di tutti i corsi d’acqua, in particolare nell’alessandrino dove i torrenti Orba ed Erro hanno raggiunto la soglia di guardia.

Nevicate intorno ai 20-30 centimetri sull’arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1200 metri. Nelle prossime ore, fa sapere Arpa Piemonte, sono attese ancora precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione che proseguiranno per l’intera giornata in particolare su astigiano, alessandrino e cuneese orientale, accompagnate da forti venti sia in montagna, sia in pianura.

Previsti, anche, ulteriori incrementi di fiume e torrenti, con superamenti delle soglie di pericolo, in particolare di Orba e Bormida. Anche il Lago d’Orta e il Lago Maggiore sono previsti in significativo innalzamento.

Per monitorare i fenomeni e gestire le eventuali criticità, la sala operativa regionale della Protezione civile è aperta dalla mezzanotte di ieri e sono state aperte le sale operative provinciali della Città metropolitana di Torino, di Cuneo, Alessandria, Biella, Asti.

Sul territorio sono attivi i volontari dei gruppi comunali di protezione civile, oltre ai 125 del Coordinamento regionale e ai 9 dell’Associazione nazionale alpini. I presidi regionali hanno distribuito quasi 6.000 sacchetti di sabbia per la protezione passiva di fiumi e torrenti.