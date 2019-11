Allerta Meteo Piemonte: criticità “arancione” per valanghe

Allerta meteo “arancione” in Piemonte, ma solo per il pericolo valanghe su tutto l’arco alpino. In considerazione della situazione meteo l’allerta nel sud della regione viene declassata a gialla per le frane e il transito delle piene di fiumi e torrenti e nelle pianure.

L’unico bacino fuori dall’allerta è quello dello Scrivia, nell’Alessandrino. Domani – informa Arpa regionale – è prevista “un’attenuazione degli effetti su tutta la regione“.