Allerta Meteo Piemonte: il maltempo peggiora, criticità arancione

Una vasta perturbazione atlantica determina un peggioramento del tempo sul Piemonte già dalla serata di oggi con piogge diffuse, localmente intense su Appennino e settore nordoccidentale. Domani, fa sapere Arpa Piemonte, si isolerà un minimo al suolo sul Golfo Ligure, con fenomeni in intensificazione su valori forti, molto forti sulla fascia pedemontana nordoccidentale e sull’Appennino, dove potranno essere anche a carattere temporalesco. Solo dalla tarda mattinata di domenica si avrà un’attenuazione delle piogge.

I venti sono molto intensi dai quadranti meridionali in quota con rinforzi da est anche sulle pianure orientali. Allerta arancione per peggioramento marcato dalla sera di oggi con precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente forti sul settore appenninico e sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale. Sono attesi significativi e rapidi incrementi dei corsi d’acqua, fenomeni franosi e situazioni di dissesto idrogeologico.

Le forti precipitazioni previste determineranno un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico principale e secondario, che nella giornata domani potranno superare i livelli di guardia dapprima sui settori appenninici in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Anche il fiume Po, dalla sezione di Torino, e il Tanaro saranno interessati da incrementi significativi.Nella giornata di domenica i livelli potranno raggiungere anche localmente i livelli di pericolo.

Le intense precipitazioni nevose attese a partire dalla serata di oggi, determineranno un rapido aumento del grado di pericolo valanghe che raggiungerà il 4-Forte dapprima sui settori nord-occidentali e successivamente nel corso della giornata di sabato, si estenderà a tutti i settori. Sono attese valanghe di dimensioni grandi o molto grandi che potranno interessare le aree di fondovalle sulla maggior parte dei settori alpini.La quota delle nevicate sarà in aumento nel corso di sabato fino a raggiungere e superare i 1500-1700m determinando una rapida umidificazione e perdita di stabilità del manto nevoso a quote progressivamente maggiori , con possibili valanghe che nei settori delle Alpi Graie e Pennine potranno raggiungere dimensioni estreme soprattutto a partire dal pomeriggio di sabato 23 fino alla domenica mattina. Le attività in ambiente innevato sono fortemente limitate e sconsigliate.