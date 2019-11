Allerta Meteo Piemonte: nuovo peggioramento, criticità “arancione”

Nuova ondata di maltempo sul Piemonte: un peggioramento è previsto dal pomeriggio e per tutta la giornata di domani, con una tregua attesa mercoledì.

Nel bollettino di Arpa regionale viene riportata un’allerta meteo arancione per un’ampia zona del sud della regione, nelle valli attraversate dai fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Allerta gialla in Valle Tanaro, tra Cuneese e Astigiano, sulla pianura Cuneese e nel nord della regione.

La quota neve, inizialmente a 800-1000 metri, 500 tra Cuneese e Astigiano, salirà a 1300 metri.