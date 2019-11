Allerta Meteo Piemonte: nuovo peggioramento, criticità gialla

In Piemonte il maltempo sta concedendo solo una breve tregua: “L’arrivo di una profonda saccatura atlantica nel bacino del Mediterraneo determinerà un marcato peggioramento del tempo, con precipitazioni diffuse anche forti e nevicate abbondanti sulle Alpi. Il maltempo durerà fino a Domenica mattina, in successiva attenuazione nel pomeriggio,” si legge nel bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Oggi al mattino moderate diffuse sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali e sulle zone appenniniche, dove sono attesi picchi localmente forti, deboli sparse altrove; dalla serata fenomeni moderati diffusi su tutta la regione, con valori localmente forti dalla notte.

Quota neve sui 1100-1200 m sulle Alpi e sopra i 1300 m sull’Appennino al mattino, in successivo rialzo.

Zero termico: in graduale aumento fino ai 1700 m in serata, con valori anche sopra i 2000 m sull’Appennino.

Venti: da sud sulle Alpi e da sudest sull’Appennino, inizialmente moderati, in rinforzo fino a localmente forti in serata; in pianura deboli da est, localmente moderati sulle pianure orientali al primo mattino ed in ulteriore rinforzo alla sera.

E’ stata diramata l’allerta gialla per possibili disagi alla viabilità, allagamenti e frane, in particolare nell’Alessandrino nell’Astigiano e nel Verbano.