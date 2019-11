Allerta Meteo, nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve: rischio alluvioni al Nord, acqua alta a Venezia

Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è verificata per la terza volta in meno di una settimana. L’alta marea risultante ha costretto le autorità a chiudere Piazza San Marco.

L’acqua alta sarà nuovamente una preoccupazione a causa di una nuova tempesta che porterà pioggia e vento dall’Adriatico nella notte. Quantitativi di pioggia di 25-50mm sono possibile nella città lagunare e nelle zone circostanti del Nord Italia entro la mattina di mercoledì 20 novembre, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Questa pioggia combinata all’alta marea aumentata dai venti dell’Adriatico lascerà nuovamente parti della città sott’acqua.

Ma Venezia non sarà la sola area a rischio inondazioni, poiché forti piogge e acquazzoni sono previsti su gran parte del Nord Italia. Località come Torino, Genova, Milano, Bologna e Firenze saranno a rischio di alluvioni localizzate a causa dei 25-50mm di pioggia attesi, prevede AccuWeather.

Parti delle Alpi italiane hanno già ricevuto pesanti nevicate che hanno bloccato le strade e causato blackout e altra neve è attesa in questa settimana. La neve delle scorse ore ha anche provocato una valanga che ha danneggiato diverse case in Alto Adige. Nuovi 30-60cm di neve cadranno in montagna, riaccendendo le difficoltà nella circolazione e aumentando il rischio di valanghe.

Piogge sparse e neve ad alta quota saranno possibili sul Nord-Ovest dell’Italia giovedì 21 e venerdì 22 novembre, mentre il resto del Paese può aspettarsi una meritata pausa dalle recenti condizioni di maltempo, aggiunge AccuWeather.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: