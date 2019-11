Allerta Meteo rossa in Calabria, scattano le procedure per emergenza: attivato Coc a Catanzaro

L’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile a partire dalla mezzanotte e fino all’intera giornata di domani sulla Calabria ha indotto gli enti locali ad attivare le procedure necessarie per fronteggiare l’eventuale emergenza. Il Comune di Catanzaro ha predisposto tutte le misure previste per l’attivazione del Centro operativo comunale. “A tutela della sicurezza – spiega un comunicato – si è resa opportuna ed urgente la chiusura per domani di tutti gli impianti sportivi della città. L’amministrazione sarà impegnata nelle prossime ore a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo – anche grazie alle valutazioni degli esperti a supporto del Gruppo comunale di Protezione civile – e ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità“. L’amministrazione comunale catanzarese raccomanda “di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; di non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi“. La prefettura di Vibo Valentia sta monitorando la situazione dopo aver ricevuto dalla Protezione Civile il messaggio di allertamento giallo ed ha disposto l’istituzione di una unità di crisi in via preventiva anche in vista dell’allerta rossa per domani. Al momento sul territorio vibonese – comunica la prefettura – non si riscontrano criticità.