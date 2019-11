Allerta Meteo “rossa” in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi

“Nelle prime ore della giornata di mercoledì 20 novembre si prevede la formazione di celle temporalesche sul mare e sulla fascia costiera, che sulla zona di allertamento B assumeranno un carattere organizzato. I fenomeni saranno in esaurimento già nel corso della mattina. Piogge deboli e sporadiche potranno verificarsi sul resto del territorio. La ventilazione si prevede debole, dai quadranti orientali e con temporanei rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Il mare sarà mosso nella prima parte della giornata ma con moto ondoso in attenuazione dalle ore successive. La criticità idraulica rossa nella zona di allertamento F è dovuta ai previsti innalzamenti dei livelli idrometrici causati da un parziale scioglimento della neve e dalle precipitazioni registrate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” valida “dalle 00:00 del 20 novembre 2019 fino alle 00:00 del 21 novembre 2019“.

“Allerta ROSSA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, per temporali RA, FC, RN“.