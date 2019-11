Allerta Meteo “rossa” in Liguria: “Massima guardia e massima attenzione” per il Levante

L’allerta meteo è rossa nel Levante ligure.

“Sono caduti nelle ultime ore dei quantitativi di pioggia molto significativi su tutta quell’area. Siamo a un livello di massima guardia e massima attenzione per i Comuni di Sestri Levante, Casarza e Moneglia per quanto riguarda il versante genovese e Varese Ligure, Maissana e Sesta Godano per quanto riguarda, invece, la parte spezzina“, ha dichiarato in conferenza stampa a Genova l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, facendo un punto sul maltempo dalla sala operativa. “Sono situazioni giunte al limite della gestione in un quadro dove si vedra’ ancora pioggia almeno per altre ore, fino alle 15-16 del pomeriggio“. “Abbiamo attivato squadre di volontariato regionale, sia per il monitoraggio, sia per le eventuali evacuazioni o salite di piano preventive laddove si raggiunga il limite di portata dei torrenti. Non abbiamo al momento persone in difficoltà o di pericolo” ha spiegato l’assessore, ricordando che è oggetto di particolare monitoraggio il grande bacino del Magra (SP).