Allerta Meteo rossa in Liguria, suolo saturo e temporali forti: “Scenario preoccupante”

“Uno scenario preoccupante, le piogge previste sono abbondanti e possono esserci fenomeni forti organizzati e persistenti con il suolo saturo. La situazione è abbastanza critica soprattutto perché arriviamo da 35-40 di piogge. Ieri la stazione del centro meteo a Genova riportava che in un mese è stato raggiunto lo stesso quantitativo di pioggia di 10 mesi e mezzo. Determinanti saranno anche i venti, quale prevarrà tra Scirocco e Tramontana e dove sarà la convergenza“. Lo spiegano all’Adnkronos da Arpal, l’Agenzia regionale per l’Ambiente della Liguria, parlando dello scenario previsto per le prossime ore sulla regione dove sono attesi ingenti quantitativi di pioggia con temporali forti o molto forti. Occhi puntati al territorio, già saturo per le precipitazioni dei giorni e delle settimane scorse e uno scenario di rischio criticità per gli effetti al suolo massima.