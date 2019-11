Allerta Meteo, ecco le MAPPE della paura: modelli drammatici per Sabato 23 Novembre – DETTAGLI

Allerta Meteo – L’ultimo aggiornamento del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per domani, Sabato 23 Novembre, è davvero impressionante: le mappe, che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, fanno davvero impressione. Raramente, negli ultimi decenni, abbiamo visto qualcosa di simile sui modelli. Nelle prossime ore sull’Italia si verificheranno fenomeni meteorologici degni di un forte uragano oceanico e per certi aspetti addirittura peggiori. In Liguria, infatti, sul Ponente tra Genova, Savona e Imperia, domani cadranno oltre 400mm di pioggia in 24 ore. I valori sulle mappe sono da fondoscala: una situazione pericolosissima, che potrebbe determinare gravi alluvioni. Anche nell’alto Piemonte, al confine con la Valle d’Aosta, pioverà tantissimo con punte di 300mm e relative eccezionali nevicate sulle Alpi.

Da notare anche i venti di scirocco nel Tirreno e sull’arcipelago Toscano: valori spaventosi tra Lazio, Toscana e Liguria dove avremo raffiche superiori ai 140km/h e devastanti mareggiate sui litorali.

Inoltre dalle mappe emerge anche l’estensione del maltempo, nella serata di Sabato, anche al Nord/Est e al Sud, preludio di una terribile Domenica tempestosa su gran parte d’Italia.

