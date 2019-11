Allerta Meteo, sarà un Sabato pomeriggio di forte maltempo al Sud: il nowcasting e le previsioni per Domenica

Il maltempo che sta colpendo l’Italia si è spostato stamattina nelle Regioni del Sud dove si intensificherà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, infatti, forti piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna. Qualche pioggia anche in Liguria e sull’arcipelago toscano, sull’isola d’Elba.

I fenomeni più intensi, dopo aver colpito Malta in mattinata, stanno risalendo il mar Jonio tra la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, e si intensificheranno nel pomeriggio. Altri fenomeni temporaleschi colpirannoil basso Tirreno tra il messinese, la Campania e la Calabria. Dopo le 17 il maltempo arriverà anche in Puglia, dove fin qui è stata una bellissima giornata di sole con picchi di +23°C tra Bari, Monopoli, Brindisi e Lecce.

Domani, Domenica 10 Novembre, inizierà una nuova fase di maltempo in vista dell’arrivo del temibile Ciclone Mediterraneo che nei primi giorni della prossima settimana colpirà l’Italia in modo particolarmente veemente. Nella giornata di Domenica, però, il maltempo più serio si limiterà alla Sardegna, colpita da piogge e temporali insieme alla Corsica, estendendosi nel pomeriggio/sera a basso Piemonte, Liguria di Ponente, Toscana costiera meridionale, litorale laziale e Sicilia. Anche le temperature diminuiranno, pur con l’attivazione di venti meridionali su gran parte del Paese. Sarà una giornata “preparatoria” per il maltempo molto violento di Lunedì, Martedì e giorni successivi.

