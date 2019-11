Nuova allerta meteo della Protezione civile in Sardegna. Precipitazioni, diffuse in particolare sul settore Nord-Orientale dell’Isola, sono previste dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21 di domani. I venti soffieranno da Nord-Ovest sulle coste dell’Iglesiente e del Sulcis, in intensificazione sino a burrasca. Possibili anche le mareggiate sui tratti esposti.