Allerta Meteo Sardegna: ancora bufera di maestrale e mareggiate

Il mini-ciclone arrivato sulla Sardegna continuerà a fare sentire il suo influsso anche nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale ha così prorogato l’allerta Maltempo per bufera di maestrale e mareggiate fino a mezzogiorno di mercoledì 13 novembre.

Saranno interessate le coste dell’Iglesiente e del Sulcis, quelle della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Il vento soffiera’ da nord-ovest in intensificazione fino a burrasca sino alla tarda mattinata di mercoledì. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sono molti i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani:

Allerta Meteo, il Maltempo continua: Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE

