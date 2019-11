Nonostante la breve tregua odierna, piogge e forte vento sono attesi per domani in Sardegna: la protezione civile segnala, per le prime ore di lunedì, temporali di forte intensità sul mar di Sardegna e sul mar di Corsica, con l’interessamento del nord ovest dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali.