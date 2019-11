Allerta arancione per criticità idrogeologica su alcune zone della Sardegna dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, 8 novembre: la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità moderata (arancione) per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani, codice giallo per il Campidano, il Flumendosa Flumineddu e la Gallura.