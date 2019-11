Allerta Meteo, Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea

Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e avvisi meteorologici ufficiali della protezione civile per adottare tutte le decisioni indispensabili per tutelare la pubblica sicurezza. Lo scenario, infatti, è particolarmente estremo:

Già domani le scuole potrebbero essere chiuse in molti comuni dove il maltempo sarà molto intenso, anche se in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli i fenomeni estremi inizieranno a risalire l’Italia da Sud soltanto nel corso del pomeriggio. Tuttavia, a scopo cautelativo, in molti comuni le scuole potrebbero essere chiuse dai Sindaci con apposita ordinanza.

Attendiamo nel corso del pomeriggio il dettagliato bollettino della protezione civile e di seguito le decisioni dei Sindaci: in quest’articolo pubblicheremo l’elenco dei Comuni che eventualmente chiuderanno le scuole.

Per tutti gli aggiornamenti in diretta, premere il tasto F5.

