Allerta Meteo, Scuole Chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta

Allerta Meteo – Anche domani, Lunedì 18 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni d’Italia a causa del maltempo che sta flagellando il nostro Paese in questo funesto mese di Novembre 2019. Le condizioni meteorologiche miglioreranno timidamente con ampi sprazzi di sereno e venti in attenuazione, ma in serata inizierà un nuovo brusco peggioramento che dopodomani – Martedì 19 – coinvolgerà gran parte d’Italia. Ma a prescindere dall’allerta meteo, molti sindaci stanno già decidendo di chiudere le scuole per le criticità attuali. Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale:

Pisa

Caserta

Pomezia (Roma)

(Roma) Montalto di Castro (Viterbo)

(Viterbo) Martello (Bolzano)

Intanto su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: