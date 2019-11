Allerta Meteo, il maltempo flagella l’Italia: Lunedì 4 Novembre Scuole Chiuse in molti comuni – ELENCO

Allerta Meteo – L’Italia vive l’incubo del maltempo di inizio Novembre, nei “giorni maledetti” in cui nella storia del nostro Paese si sono verificate le più grandi e distruttive alluvioni. Piogge torrenziali stanno colpendo il Nord e le Regioni tirreniche in un contesto tropicale, con temperature eccezionalmente miti per il periodo, e continuerà a piovere in modo molto intenso per tutta la sera/notte e in alcune aree (Liguria, Toscana, Campania, Calabria) anche nella mattinata di domani, Lunedì 4 Novembre. Per questo motivo, molti comuni stanno valutando la situazione e decidendo di disporre le Scuole Chiuse proprio per la giornata di domani.

L’elenco dei Comuni in cui le scuole saranno chiuse domani, Lunedì 4 Novembre 2019:

Sestri Levante (Genova)

(Genova) Mugnano di Napoli (Napoli)

(Napoli) Nocera Inferiore (Salerno)

Elenco aggiornato in tempo reale nel corso del pomeriggio/sera in base alle decisioni dei Sindaci.

