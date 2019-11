Allerta Meteo, anche Mercoledì 6 Novembre scuole chiuse in molti Comuni al Sud: l’ELENCO aggiornato in tempo reale

Anche domani, Mercoledì 6 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Sud Italia a causa del forte maltempo che sta duramente colpendo la Campania da molti giorni. Domani il maltempo si estenderà anche alla Sicilia e alle altre Regioni del Sud, e molti Sindaci stanno decidendo – a seguito del bollettino di allerta emesso dalla protezione civile – di chiudere le scuole.

Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo reale) dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse nella giornata di domani:

Napoli

Castellammare di Stabia (Napoli)

(Napoli) Gragnano (Napoli)

(Napoli) Santa Maria la Carità (Napoli)

(Napoli) Vairano Patenora (Caserta)

(Caserta) San Felice a Cancello (Caserta)

(Caserta) Teano (Caserta)

(Caserta) Presenzano (Caserta)

Mignano Monte Lungo (Caserta)

(Caserta) (Caserta) Marzano Appio (Caserta)

(Caserta) Angri (Salerno)

(Salerno) Cava de’Tirreni (Salerno)

(Salerno) Castel San Giorgio (Salerno)

(Salerno) Siano (Salerno)

(Salerno) Roccapiemonte (Salerno)

(Salerno) Scafati (Salerno)

Ecco la mappa con il bollettino di criticità emesso oggi dalla Protezione Civile per la giornata di domani, Mercoledì 6 Novembre:

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: