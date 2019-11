Allerta Meteo, è ufficiale: Scuole Chiuse a Napoli anche Mercoledì 13 Novembre

Anche domani, per il secondo giorno consecutivo, a Napoli le scuole rimarranno chiuse. La decisione del Sindaco De Magistris è arrivata dopo la consultazione del nuovo bollettino meteo della protezione civile che ha prorogato l’allerta – appunto – alla giornata di domani. In città montano le polemiche per la giornata di scuola persa oggi nonostante il bel tempo, infatti l’allerta era gialla e la decisione adottata ieri dal Sindaco è discutibile. Nelle prossime ore, però, il maltempo si intensificherà sul capoluogo partenopeo con violenti nubifragi dalla serata odierna fino alle prime ore della mattinata di domani.