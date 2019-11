Allerta Meteo, Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre: allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO]

Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti comuni. Il maltempo colpirà gran parte del Centro/Nord, da Roma a Venezia. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza:

Grosseto

Chioggia (Venezia)

(Venezia) Brunico (Bolzano)

(Bolzano) Grado (Gorizia)

Su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: