Allerta Meteo, Sabato 16 Novembre Scuole Chiuse a Venezia, Perugia e Viterbo [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

Scuole chiuse anche domani, Sabato 16 Novembre, in molti comuni dell’Italia dopo l’allerta meteo della protezione civile che è molto pesante per il weekend. La situazione è davvero molto pesante, il maltempo si intensificherà ulteriormente e avremo un fine settimana di fenomeni estremi in molte Regioni, oltre ai danni provocati dai fenomeni di queste ore. Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le scuole verranno chiuse Sabato 16 Novembre:

Venezia

Perugia

Viterbo

Allerta Meteo, scuole chiuse a Perugia

Le scuole di Perugia resteranno chiuse sabato 16 novembre a causa dell’allerta meteo codice arancione (criticita’ moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico prevista su tutte le zone dalle 00.00 del 16/11/2019 fino alle ore 24:00 del 17/11/2019 (per 48 ore). E’ quanto dispone l’ordinanza n.1226 del Comune, che interessa tutte le scuole e le universita’. Con ordinanza 1226 del 15 novembre 2019 – riferisce una nota del Comune – il sindaco ha disposto precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, per la giornata di domani, sabato 16 novembre a causa delle previsioni di eccezionale maltempo ed abbondanti precipitazioni conseguenti. Cio’ in ragione dell’ordinanza del dirigente delegato per la Protezione civile per avvisi di criticita’ della regione Umbria del 15.11.2019 n. 4 con il quale e’ stato adottato l’avviso di criticita’ n. 3 che prevede allerta codice arancione (Criticita’ moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico su tutte le zone di allerta dalle ore 00:00 del 16/11/2019 fino alle ore 24:00 del 17/11/2019 (48 ore). Considerato che questi eventi investono il nostro Comune – prosegue – e che tale situazione potrebbe rendere difficile la circolazione stradale e il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi di servizio pubblico e di quelli privati e potrebbe rappresentare un pericolo per la popolazione, e’ stata quindi disposta la chiusura per a tutela della pubblica incolumita’ sul territorio cittadino.

Allerta Meteo, scuole chiuse a Viterbo: l’ordinanza del Sindaco

– Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido comunali, convenzionati e privati) per la giornata di domani, sabato 16 novembre. Nella stessa ordinanza (n. 118 del 15/11/2019), si raccomanda “di usare l’auto solo se strettamente necessario e di limitare le uscite dalla propria abitazione”. “La decisione del primo cittadino – si legge in una nota del Comune di Viterbo – fa seguito all’ultimo bollettino diramato dall’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio che evidenzia condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore del 15 novembre 2019 e per le successive 24/36 ore”. “Nel corso del giorno 15 novembre – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Arena – le condizioni meteorologiche sono progressivamente e considerevolmente peggiorate, con precipitazioni di fortissima intensita’ e violente raffiche di vento, determinando condizioni di maggiore criticita’ rispetto alle previsioni, e in particolare numerose situazioni di allagamento e caduta alberi, con interruzione della viabilita’ in numerose strade urbane ed extraurbane. Sussiste pertanto la necessita’ di salvaguardare la sicurezza della popolazione assicurando nel contempo la circolazione dei mezzi di soccorso, garantendo l’azione di tutela della cittadinanza”. “Per evitare il disagio di una comunicazione trasmessa tardivamente nella mattinata di domani – spiega il sindaco Arena – ho preferito predisporre subito l’ordinanza di chiusura delle scuole, in modo da far organizzare per tempo le famiglie. Misure prudenziali e precauzionali che ritengo opportuno far osservare e rispettare”. “Si raccomanda a tutta la popolazione – si legge ancora nell’ordinanza – di adottare comportamenti improntati alla massima cautela, riducendo al minimo indispensabile la circolazione sulle strade e le uscite dalla propria abitazione, o comunque dagli edifici.