Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo si abbatte sulla Sicilia: violentissimo sistema temporalesco “V-Shaped”, sarà una notte da incubo

Il maltempo provocato dal ciclone Mediterraneo ha iniziato a colpire duramente la Sicilia meridionale, dove si stanno verificando veri e propri nubifragi. Sono caduti, da stamattina, 51mm di pioggia a Partanna, 46mm a Sciacca, 45mm a Ribera, 43mm a Giuliana, 42mm a Bivona, 40mm a Licata e Canicattì, 38mm ad Agrigento e Castelvetrano, 37mm a Caltagirone, 36mm a Butera, 35mm ad Aragona, 32mm a Calatafimi, con un pericolosissimo sistema temporalesco di tipo “V-Shaped” in scorrimento da Ovest verso Est tra il Canale di Sicilia e l’isola.

Tuttavia questo maltempo è soltanto un piccolo “antipasto” rispetto ai fenomeni violenti attesi per le prossime ore. La protezione civile ha infatti innalzato a rosso il livello di allerta meteo previsto per le prossime ore. Nella sera/notte si verificheranno temporali violentissimi con venti impetuosi di scirocco in tutti i settori orientali della Sicilia, dove potranno cadere fino a 300mm di pioggia in poche ore con gravi ripercussioni (alluvioni, inondazioni, frane) su un territorio molto fragile e precario. Domani le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri comuni. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

L’allerta della protezione civile Regionale per oggi (mappa a sinistra) e domani, 12 Novembre (mappa a destra):

Il pericolosissimo sistema temporalesco di tipo “V-Shaped” che sta colpendo la Sicilia da ovest verso est visto dai satelliti NASA: