Allerta Meteo Sicilia: è allarme rosso, scuole chiuse in numerosi comuni

E’ massima allerta in Sicilia per la violenta ondata di maltempo che sta interessando la regione. L’allerta è rossa in gran parte dell’Isola, nelle restanti zone è arancione, come su Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n. 19315 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, “dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’ frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento”.

Scuole chiuse in molti comuni

Scuole chiuse, domani, a causa dell’allerta rossa in numerose città siciliane, compresi i capoluoghi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Ma anche grossi centri come Noto, Pozzallo e Caltagirone. Chiuse pure le sedi dell’Universita’ di Catania, incluse quelle di Ragusa e Siracusa, e nella Scuola Superiore di Catania. Cimiteri, impianti sportivi e giardini subiscono precauzionalmente la stessa sorte. Allerta arancione a Palermo come ad Agrigento. Nella citta’ dei templi il sindaco Lillo Firetto sottolinea che le scuole sono aperte, ma invita “la cittadinanza alla prudenza in quanto permane lo stato di allerta”.