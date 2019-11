Allerta Meteo, stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord: maltempo estremo in tutt’Italia

Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate della stagione in pianura Padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna dove varie località sono piombate a 0°C. Il nuovo peggioramento, provocato da una vasta perturbazione di origine Artica (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), provocherà in serata violenti temporali in Liguria, e piogge intense sul Piemonte, ma anche precipitazioni in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, EMilia Romagna, Sardegna, Lazio e Umbria. Attenzione alla neve: cadrà abbondante sulle Alpi occidentali, fino a quote molto basse tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. La neve imbiancherà Cuneo e lambirà persino Torino, con accumuli abbondanti oltre i 700–800 metri di quota. Le principali località alpine saranno letteralmente sommerse da una coltre di neve fresca superiore al metro.

Il peggioramento si intensificherà nella giornata di domani, Venerdì 15 Novembre, estendendosi a tutto il Nord e a gran parte del Centro. Sarà una giornata terribile per i violenti temporali che si abbatteranno su Toscana, Umbria e Lazio, e per le piogge torrenziali che insisteranno sul Nord/Est accompagnate da un forte vento di scirocco. Sulle Alpi continuerà a cadere la neve copiosa, fino a quote medie, per la prima grande nevicata della stagione.

