Pesante Allerta Meteo al Sud: scuole chiuse a Reggio Calabria e Taranto

La Sezione Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta ‘arancione’ per temporali e per vento a partire dalle 20 di stasera, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e da inoltre dichiarato la fase operativa di preallarme, ordinando l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale. Per la giornata di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati. Sono previsti anche venti di burrasca con rinforzi dai quadranti sudorientale.

Il sindaco ha disposto misure atte ad informare la popolazione e alle aziende circa le criticita’ attese, l’attivazione h24 della centrale operativa, il servizio di sorveglianza del territorio con operatori della polizia locale e il monitoraggio dei punti critici da remoto con telecamere e sensori pluviometrici. Sono state allertate le ditte per il pronto intervento in caso di emergenza. La centrale operativa comunale seguira’ l’evoluzione dell’evento coordinandosi con le sale operative dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e del 118.

Prevista la chiusura delle scuole anche in Calabria, dove l’allerta è rossa per domani: Crotone e Reggio Calabria i capoluoghi di provincia che per ora hanno già deliberato.