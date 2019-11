Allerta Meteo, a Taranto Scuole Chiuse anche Mercoledì 13

Anche domani, Mercoledì 13 Novembre, le scuole rimarranno chiuse a Taranto per il secondo giorno consecutivo. L’Assessore Massimiliano Stellato ha annunciato il provvedimento su facebook: “SCUOLE CHIUSE per DOMANI a TARANTO. Intervenuto nuovo bollettino con ALLERTA METEO riportata all’ARANCIONE per il forte vento sino alle 20:00 di DOMANI. Tra poco sarà firmata dal Sindaco l’ORDINANZA di CHIUSURA della SCUOLA di TARANTO per DOMANI“.

