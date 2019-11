Allerta Meteo, nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo: 3 giorni da incubo, fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria, Roma e Neve sulle Alpi

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a quelli che si sono già verificati nei giorni scorsi. Il nostro Paese sta vivendo un periodo meteorologicamente particolarmente estremo, basti pensare che a Napoli oggi è il 15° giorno di pioggia consecutivo e in base alle nostre previsioni, nel capoluogo partenopeo pioverà ogni giorno almeno per i prossimi 7 giorni.

Allerta Meteo: stasera i primi fenomeni estremi al Nord/Ovest. Allarme a Genova e in Liguria

Stasera si verificheranno i primi fenomeni estremi nel nostro Paese, e saranno subito violenti. Dopo le 20, la Liguria sarà colpita da forti temporali provenienti dal Mediterraneo occidentale con un vasto fronte temporalesco che si estenderà da Genova alla Sardegna. Nella notte un violento nubifragio colpirà proprio Genova, dove potranno cadere 100mm di pioggia. La pioggia cadrà copiosa su tutto il Piemonte, dove però la quota neve sarà molto bassa, fino a 400 metri di altitudine. Le Alpi occidentali saranno sommerse da un metro di neve fresca. Tanta neve anche a valle: Cuneo e Aosta si imbiancheranno al 100%, mentre Torino sarà soltanto lambita dai fiocchi bianchi.

Sarà una serata molto pesante per il forte vento di scirocco sull’alto Tirreno e sulle Alpi: il foehn raggiungerà i 130km/h sui versanti esteri, in modo particolare in Austria, Svizzera e nelle zone di confine di Valle d’Aosta e Lombardia. Sulle Alpi italiane si verificherà una grande nevicata, su quelle straniere invece forti venti di caduta. Ma anche la Liguria sarà investita da una violenta sciroccata che provocherà devastanti mareggiate su tutte le coste, con onde alte fino a 8 metri nella notte. Massima attenzione sui litorali. Proprio nella notte la tempesta di scirocco si estenderà all’arcipelago Toscano. Forti venti orientali anche in pianura Padana, soprattutto in Lombardia.

Allerta Meteo: nella giornata di Venerdì la tempesta di scirocco si sposterà al Centro/Sud, allarme acqua alta a Venezia. Allarme NEVE al Nord/Est

Domani mattina la tempesta di scirocco si sposterà al Centro/Sud e nell’alto Adriatico. A Venezia avremo un altro episodio importante di alta marea. Secondo l’ultima previsione del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, alle 11:20 l’acqua alta raggiungerà i 145cm ma c’è il rischio che il livello salga ulteriormente. nel corso della giornata, il forte vento arriverà anche al Centro/Sud dove toccherà raffiche di 90km/h dalla Sicilia all’Abruzzo, provocando forti mareggiate nel basso Tirreno, tra Lazio e Campania e in modo particolare tra San Felice Circeo, Terracina, Gaeta , Formia e sulle isole minori (Ponza, Ventotene, Ischia, Capri). Sarà una giornata di forte maltempo in tutto il Centro/Nord anche in termini di precipitazioni. Forti temporali colpiranno in mattinata la Toscana, estendendosi nel corso della giornata a Umbria, Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Piogge intense e abbondanti sfileranno anche lungo tutto il Nord da ovest verso est, concentrandosi in modo particolare su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dove potranno cadere fino a 200mm di pioggia. Sulle Alpi cadrà molta neve, ma in quelle orientali dove gli accumuli saranno più importanti, lo scirocco farà impennare la quota neve fino ai 1.300 metri di altitudine.

Allerta Meteo, il maltempo proseguirà anche nel weekend

Il maltempo proseguirà anche nel weekend, quando la tempesta persisterà stazionaria sul Mediterraneo occidentale alimentata da un flusso freddo-umido proveniente dal nord Atlantico. Al Sud continuerà a soffiare un forte vento di scirocco e farà anche decisamente caldo (temperature notturne di +20°C tra sabato sera e domenica mattina sulle coste meridionali!), ma al Centro/Nord avremo violenti temporali e piogge torrenziali. Farà freddo su tutto il Nord e in Sardegna, dove la neve scenderà a quote medie e cadrà copiosa. Le piogge più abbondanti colpiranno proprio Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove continuerà a cadere copiosa la neve tra Sabato e Domenica fin in collina. Dal pomeriggio di Domenica il maltempo si estenderà anche alla Campania e alla Calabria, nel basso Tirreno.

Su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: