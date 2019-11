Allerta Meteo, paura per la “Tempesta Mediterranea”: rischio alluvioni e frane in Italia e sui Balcani

Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà nuovamente, iniziando da Corsica e Sardegna e diffondendosi poi verso est sulla penisola italiana e sui Balcani occidentali fino a mercoledì 13 novembre. La minaccia alluvioni sarà elevata nelle località che hanno visto ripetuti acquazzoni o prolungati periodi di pioggia durante la scorsa settimana, aggiunge AccuWeather.

Il terreno saturo dalla pioggia renderà più facile la caduta di alberi, che possono causare danni, blackout e ritardi nella circolazione, a causa dei venti. Temporali localmente forti possono produrre aree di danni dal vento più concentrati. Sono possibili anche grandine e tornado isolati con i temporali più forti, avvisa il centro meteorologico statunitense. Questo sistema dovrebbe essere una tempesta in lento movimento, in cui la pioggia può persistere per un periodo di tempo più lungo rispetto al maltempo degli ultimi giorni.

Dalla seconda metà della settimana, la tempesta dovrebbe lentamente allontanarsi dall’area. Tuttavia, per la fine della settimana, potrebbe essere già pronto un altro round di piogge intense. Dopo un avvio stentato, insomma, l’autunno ha davvero iniziato a fare sul serio.