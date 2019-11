Allerta Meteo, le ultime mappe e i dettagli sulla “Tempesta Mediterranea” che sta per abbattersi sull’Italia

Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti notturni sulla Tempesta Mediterranea in arrivo sull’Italia confermano in pieno il quadro previsionale che era già emerso nelle scorse ore. Il maltempo che colpirà l’Italia tra Lunedì 11 e Martedì 12 Novembre sarà davvero molto violento, con fenomeni tipici degli uragani oceanici: venti ad oltre 150km/h, piogge torrenziali con picchi di oltre 100mm/hr e complessivi di oltre 300mm giornalieri, onde alte oltre 10 metri, grandine e tempeste di fulmini. Le conseguenze potranno essere molto pesanti, soprattutto nella fase “clou” del maltempo, nelle 24 ore comprese tra Lunedì sera e Martedì sera, quando si verificheranno i fenomeni più estremi.

Intanto Lunedì 11 Novembre le scuole rimarranno chiuse a Catanzaro, Crotone, Agrigento, Acireale e molti altri comuni calabresi e siciliani, anche se i fenomeni di maltempo più significativo inizieranno nel pomeriggio e certamente anche Martedì (e forse Mercoledì) le scuole rimarranno chiuse in tantissimi paesi e città di tutta l’Italia (centro/nord compreso).

Il ciclone profondo oltre 990hPa si porterà dal Canale di Sicilia al basso Tirreno proprio nella mattinata di Martedì, scatenando i venti più pericolosi che potranno provocare gravi danni in modo particolare nelle Regioni Joniche e nel Golfo di Taranto, “epicentro” del maltempo provocato da questa Tempesta che non promette nulla di buono.

