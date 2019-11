Allerta Meteo, FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend: alto rischio alluvioni

Allerta Meteo – Dopo i fenomeni estremi delle ultime settimane, l’Italia ancora ferita dal maltempo si appresta ad essere attraversata da un altro violento ciclone Mediterraneo che nascerà proprio nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, nella giornata di Domenica 24 Novembre dopo l’affondo di una perturbazione nord Atlantica che dalla Groenlandia sprofonderà dal Mediterraneo, raggiungendo le isole Baleari nella giornata di Sabato 23 Novembre.

Già nella giornata odierna, Venerdì 22 Novembre, avremo i primi fenomeni estremi al Nord/Ovest con forti temporali in Liguria, ma nella giornata di Sabato avremo temporali molto violenti proprio in Liguria e piogge torrenziali su tutto il Piemonte, dove cadrà tantissima neve ad alta quota (oltre un metro e mezzo) sulle Alpi. E’ elevato il rischio di nuove pesanti alluvioni soprattutto sulla Riviera di Ponente, da Genova a Ventimiglia, e su gran parte del Piemonte dove cadranno oltre 150mm di pioggia con picchi di 300mm sulle Prealpi.

Nel corso della giornata di Sabato, soprattutto a partire dal pomeriggio, i temporali si estenderanno a Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia: i più forti colpiranno i litorali tirrenici dell’Italia centrale, tra Toscana e Lazio, e soprattutto la Sicilia centrale e meridionale, in estensione verso la notte su quella orientale e allo Stretto di Messina.

Nella giornata di Domenica 24 Novembre il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, con violenti temporali in Calabria e sul Golfo di Taranto: nelle zone più colpite cadranno oltre 200mm di pioggia e anche qui, tra Calabria, Basilicata e Puglia, è alto il rischio di pesanti eventi alluvionali con allagamenti, inondazioni, frane e allagamenti. Forti piogge colpiranno anche le Regioni del medio Adriatico, in modo particolare Abruzzo e Molise: dopo un lungo periodo di forti piogge sull’Italia tirrenica, arriverà anche un’importante piovuta su quelle Adriatiche.

Il vento di scirocco supererà i 90km/h su gran parte d’Italia con forti mareggiate su tutte le coste esposte.

Complessivamente, tra Sabato e Domenica, avremo una nuova ondata di forti piogge anche al Nord/Est, pesantamente colpito dal maltempo dei giorni scorsi: lo scirocco determinerà un altro episodio di acqua alta a Venezia, mentre la quota neve sulle Alpi si alzerà oltre i 1.500 metri per l’aumento delle temperature che scioglierà rapidamente molta neve caduta nei giorni scorsi. E’ alto, quindi, il rischio di grosse piene fluviali non solo per le nuove piogge in arrivo, che al Nord/Est non saranno paragonabili a quelle dei peggioramenti precedenti, ma soprattutto per il veloce scioglimento della neve in montagna.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: