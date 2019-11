Allerta Meteo, violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia: scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO]

Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d’Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un’allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l’allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione.

Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, sabato 23 Novembre 2019.

La situazione maltempo e scuole chiuse sarà aggiornata live dagli esperti di MeteoWeb attraverso il nostro portale.

In questo articolo sarà possibile conoscere, in tempo reale, l’elenco completo e aggiornato dei Comuni che opteranno per la chiusura delle scuole per la giornata di domani a causa del forte maltempo.

Seguiranno aggiornamenti live.