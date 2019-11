Allerta Meteo, violento temporale risale lo Stretto di Messina: temperature in picchiata, rischio nubifragio a Reggio Calabria

Allerta Meteo – Il maltempo è arrivato anche al Sud, nello Stretto di Messina, dopo l’ennesima parentesi primaverile delle scorse ore: ieri la temperatura massima aveva raggiunto i +25°C e stamattina c’erano ancora +22°C con un forte e tiepido sole tra Calabria e Sicilia, ma adesso nel cuore del pomeriggio è arrivato il primo temporale che sta risalendo lo Stretto da Sud e sta già provocando la prima pioggia intensa su Messina. A rischio nubifragio entro pochi minuti anche Reggio Calabria, che potrebbe essere investita in pieno dal grosso del temporale che sta risalendo il mar Jonio, una situazione in cui la città calabrese è particolarmente esposta al rischio dei fenomeni intensi in modo particolare nella sua zona meridionale. La temperatura è già crollata a +17°C, e diminuirà ulteriormente in serata. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: