Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia e temporali

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per pioggia e temporali relativamente alla costa centro meridionale della Toscana e sull’arcipelago: l’avviso è valido dalle 13 di oggi, domenica, e per l’intera giornata di domani, lunedì.

Possibili piogge attese dal pomeriggio di oggi, in particolare su costa centro meridionale e Arcipelago e nel Grossetano. Domani sono previste precipitazioni sparse su tutta la regione, in attenuazione nel pomeriggio. Possibili rovesci, anche temporaleschi, su costa centro-meridionale, Arcipelago (in particolare a sud dell’Elba) e nel grossetano. Sempre sulla costa centro meridionale e nel Grossetano saranno possibili occasionali colpi di vento e grandinate.