Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali e arancione per mareggiate

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha deciso di mantenere il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera: un generale peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle zone di nord-ovest della regione porterà piogge e temporali localmente anche di forte intensità nella giornata di oggi, domenica 3 novembre.

Emesso un codice arancione per mareggiate valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 13 di domani, lunedì 4, sull’Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona) e sulla costa centrale per i mari che saranno da molto mossi a molto agitati a causa del vento forte di Ponente. Nella notte e per tutta la giornata di domani, lunedì 4, codice giallo per vento anche sull’Alto Mugello e i versanti emiliani dell’Appennino che saranno colpiti dai venti di Ponente con forti raffiche sia dai rinforzi di Sud est che arriveranno nel pomeriggio.