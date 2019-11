La Sala unificata della Protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte di domani per rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore per l’isola d’Elba e l’Arcipelago toscano e allerta arancione per l’Isola del Giglio. Emessa un’allerta meteo con codice giallo per l’Arcipelago toscano per mareggiate in vigore dalle ore 16 di oggi fino alle ore 6 di domani.