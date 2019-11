Allerta Meteo Trentino: peggioramento con precipitazioni diffuse, attese nevicate a quote medie

In Trentino sono attese nevicate a quote medie, con limite della neve a partire da circa 1000 m di quota. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, e fino alle prime ore di sabato è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni diffuse a partire da sud-ovest.

In base al messaggio mirato della Protezione Civile trentina, la fase più intensa è attesa nella mattinata di domani, venerdì 8 novembre, a cui farà seguito una graduale attenuazione dei fenomeni fino alla nottata successiva.

Sono attesi mediamente 40-60 mm di precipitazione con valori localmente anche superiori, specie sui settori orientali; il limite delle nevicate è atteso a partire da circa 1000 m di quota con accumuli di 30-50 cm oltre 1400-1600 m. La perturbazione sarà accompagnata da un moderato rinforzo dei venti in quota.

Nei due giorni successivi permarranno condizioni di variabilità con precipitazioni assenti o al più scarse.