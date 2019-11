Allerta Meteo USA, Thanksgiving da incubo per il maltempo: “Ciclone Bomba” sulla West Coast, “tempesta storica, senza precedenti”

L’American Automobile Association stima che oltre 55 milioni di persone partiranno per il Thanksgiving Day, ma la festività coinciderà con il maltempo in gran parte del Paese: la West Coast è in allerta per l’arrivo di quello che è stato definito un “ciclone bomba”. Forti nevicate, pioggia e vento sono previsti nel New England, nella zona dei Grandi Laghi, nel Midwest e nelle Grandi Pianure. Centinaia di voli sono già stati cancellati a Denver e molti altri aeroporti potrebbero chiudere, compresi quelli di Minneapolis, Chicago, Los Angeles, San Francisco e Portland; il Washington Post ha definito la situazione per i viaggiatori del Thanksgiving “un incubo”.

Secondo il National Weather Service, il Nord-ovest sarà attraversato da una tempesta “storica, senza precedenti“. Il forte vento in Missouri e Illinois ha provocato danni che hanno lasciato quasi 30.000 persone senza elettricità, secondo la stampa locale. Nel Nord-est, il Maltempo mette a rischio le parate, inclusa quella di Macy’s a New York. Neve e vento hanno costretto le autorità a chiudere delle autostrade in Colorado e Wyoming e a chiudere le scuole in Nebraska. Secondo le previsioni, questa settimana le condizioni di viaggio saranno “da difficili a impossibili” nella maggior parte dell’Arizona settentrionale.