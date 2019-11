Allerta Meteo Valle d’Aosta: neve in quota e pericolo valanghe

Il maltempo sul Nord-Ovest porta precipitazioni abbondanti anche in Valle d’Aosta, soprattutto al confine con il Piemonte. Il limite neve piuttosto basso – a circa 1.600 metri di quota – limita l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, fa sapere il Centro funzionale regionale. Su tutto il territorio l’allerta e’ gialla (livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per precipitazioni e criticita’ idrogeologica e arancio (livello 2 su 3) per pericolo valanghe.

L’allerta per le slavine riguarda in particolare le valli del Gran Paradiso, di Champorcher, del Lys, di Ayas, oltre ai comuni di Antey-Saint-Andre’, Bionaz, Chamois, La Magdeleine, Nus, Oyace, Torgnon, Valpelline, Valtournenche. Restano evacuate da ieri a Verre’s 12 persone (cinque famiglie) allontanate dalle loro case in via precauzionale a causa di una frana di circa 300 metri cubi di rocce in localita’ Torille. Per il pericolo valanghe e’ chiusa buona parte del comprensorio sciistico del Monterosa Ski, la cui apertura era prevista oggi.