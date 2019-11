Allerta Meteo Veneto: “Criticità moderata, in polesine la piena del Po è transitata”

L’onda di piena del fiume Po sta ancora interessando le zone del polesine e del Delta, ma il colmo è già transitato e attualmente i livelli sono in progressivo calo in tutte le sezioni venete del fiume, rientrate al di sotto del terzo livello di guardia.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma l’allerta per moderata criticita’ idraulica fino alle ore 14 di lunedi’ esclusivamente per l’asta fluviale del Po ed il territorio dei comuni rivieraschi. Domani domenica 1 dicembre sono previste modeste precipitazioni nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali, moderate su quelle centro-settentrionali, piu’ consistenti sulle Prealpi occidentali. Il limite della neve, inizialmente intorno a 800- 1000 metri sulle Dolomiti e ai 1000/1300 metri sulle Prealpi, a fine giornata sara’ in rialzo specie sulla fascia prealpina