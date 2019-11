Allerta Meteo Veneto: ancora maltempo, pre-allarme per il passaggio della piena del Po

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume.

L’allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture presenti.

Per le aree alpine e prealpine (Alto Piave, Piave pedemontano, Alto Brenta, Monti Lessini e bacino del Garda) è stato di attenzione (allerta gialla) per possibili criticità nella rete idraulica minore e ai sistemi fognari e, in conseguenza delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi, per la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti. Permane, inoltre, la situazione di criticita’ locale legata alla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore (Belluno).