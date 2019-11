Allerta Meteo Veneto: piogge e forti venti in arrivo nelle prossime ore

Le previsioni di Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in Veneto indicano che dalla serata di oggi, giovedì 14 novembre, sono previste le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e intensificazione nella notte. Domani, venerdì 15 novembre, tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con rovesci o occasionali temporali.

Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti su zone montane/pedemontane localmente anche molto abbondanti specie su Prealpi, in pianura in genere contenute localmente abbondanti su alta pianura. Limite nevicate in rialzo a 1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1600 m su Dolomiti dove potrà risultare assai irregolare con quota neve anche più bassa nelle valli più chiuse (700-1000 m). Venti tesi a tratti forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa, in genere da tesi a forti in quota e sulle dorsali prealpine dai quadranti meridionali, temporaneamente anche molto forti con possibili raffiche forti anche nelle valli. Dalla sera probabile attenuazione dei venti e diradamento delle precipitazioni a partire da ovest.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, giovedì nuove deboli nevicate alla sera sopra i 900/1200 m. Venerdì forte Maltempo con abbondanti nevicate oltre i 1200/1400 m su Dolomiti e 1400/1700 m su Prealpi. Sabato riprenderà a nevicare in mattinata con nuovi diffusi apporti al pomeriggio sera oltre i 1300/1600 m.

In considerazione delle previsioni meteo il Centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha decretato lo stato di criticità idraulica arancione (fase operativa di preallarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza, Belluno, Treviso, Verona), la criticità idrogeologica arancione su Alto Piave Belluno e Adige-Garda e Monti Lessini e rossa (fase operativa di allarme) su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone sono valide dalle 6 di domani. Prima sono da considerarsi di colore giallo (fase operativa di attenzione).